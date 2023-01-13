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Аналитик спрогнозировал курс биткоина в январе

Аналитик Быков: в ближайшие дни курс BTC вернется к $16–17 тыс.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В ближайшие дни курс BTC (биткоина) вернется к $16–17 тыс., считает старший аналитик компании Esperio Антон Быков. Об этом он рассказал «Известиям» 13 января.

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В ночь с 12 на 13 января курс биткоина превысил уровень в $19 тыс. В пятницу, по опубликованным данным на сайте Coindesk, в 16:08 по мск BTC опустился до $18,8.

«Колебания курса на 10–15% в обе стороны вполне типично для криптовалютного рынка, так что не стоит испытывать каких-либо сильных эмоций наблюдая за недавней динамикой биткоина. Из-за масштабной коррекции рынок стал «тонким» — крупные игроки охладели к спекуляциям и объем ликвидности (объем сделок на покупку и продажу) снизился, вследствие чего вероятность резких движений вверх или вниз после исполнения крупной сделки существенно увеличилась», — сказал он.

По его словам, участники рынка устали от затянувшейся коррекции и готовы участвовать в любом «серьезном движении, однако это вовсе не означает, что оно будет иметь длительный характер».

Быков уточнил, что высокие ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые существенно удорожают фондирование спекулятивных операций и увеличивают доходность низкорискованных облигаций, лишают игроков стимула работать с активами вроде криптовалюты и акций.

«Судя по недавним заявлениям, в 2023 году изменений в политике ФРС не планируется, а значит любые ценовые колебания стоит воспринимать именно как краткосрочную спекулятивную активность. Ожидаем, что уже в ближайшие дни курс BTC вернется к $16–17 тыс.», — заключил он.

Ранее, 29 декабря, сообщалось, что председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков допустили появление российской криптобиржи во II квартале 2023 года. Он считает, что оборот криптовалют при проведении бизнесом трансграничных сделок с такими активами должен проходить именно через российскую инфраструктуру.

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