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В Петропавловске-Камчатском сивуч забрался на рыбацкое судно за угощением

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Фото: Соцсети
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В порту Петропавловска-Камчатского огромный морской сивуч забрался на рыбацкое судно за бесплатным угощением. Видео, которое запечатлели рыбаки, опубликовал 13 января местный Telegram-канал «Камчатка 1».

Один из рыбаков всеми силами пытался прогнать морского льва с борта судна, для чего даже поливал его водой из шланга, пытаясь помешать красть улов. В это время его коллеги за кадром предупреждали сивуча, которому дали имя Василий, о грозящей тому «опасности».

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«Вася, тут поливают. Беги, тут злой моряк. Вася моется и ест одновременно», — смеялся экипаж.

Однако на сивуча это не оказало никакого давления: морской лев успешно съел две-три рыбины, так что визит к рыбакам прошел для него не зря.

До этого, 4 июня 2018 года, сообщалось, что на острове Парамушир в Северо-Курильске сивуч огромных размеров забрался на пирс и ревом выпрашивал лакомство у местных рыбаков. Судя по поведению, морское животное делало это уже не в первый раз. Сивуч спокойно сидел и ревел на пирсе, пока моряки на пришвартованном к причалу судне не поделились с ним рыбой из улова.

19 сентября 2022 года горбатый кит поприветствовал рыбаков на Курильских островах, помахав им плавником. Млекопитающее рыбаки встретили рядом с островом Итуруп. Гигант, находившийся прямо по судном, в это время «отдыхал» на воде, лежа на боку. И когда рыбаки обратили на него внимание, как будто «помахал» им.

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