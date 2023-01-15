Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»

Нередко прохождение спецучастков сопровождается авариями и травмами. В этом году такая участь постигла мотоциклетного гонщика Маттиаса Уолкнера — победителя в классе мотоциклов в 2018 году. На 55-м км 13-го этапа он попал в аварию, после которой испытывал боль в спине. На помощь австрийцу пришли медики, но продолжить гонку он так и не смог. На фото еще одна авария на 13-м этапе ралли — перевернулась машина команды Century Racing. К счастью, в этом случае экипаж не пострадал