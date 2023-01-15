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Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»

Самые захватывающие моменты гонки
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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
В Саудовской Аравии завершился финальный этап 45-го ралли-марафона «Дакар». Триумфаторы — в фотогалерее «Известий»
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Rallying - Dakar Rally - Stage 8 - Al Duwadimi to Riyadh - Saudi Arabia - January 8, 2023 Overdrive Racing's Lucas Moraes and Co-Driver Timo Gottschalk and Toyota Gazoo Racing's Nasser Al-Attiyah and Co-Driver Mathiu Baumel in action during Stage 8
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
С 1981 года «Дакар» не имеет абсолютного зачета. Вместо этого победители выявляются в классах: автомобили, мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы и грузовые машины
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Stage 12 saw the conclusion of the two-part Marathon Stage with a fifth consecutive car stage win for Sébastien Loeb and four-time Dakar champion Al-Attiyah now has just two stages to successfully complete before he can celebrate a fifth title
Фото: REUTERS/DPPI/Red Bull Content Pool
Весь маршрут, самый протяженный за историю ралли, занимает 8549 км, из которых 4706 км — спецучастки: зоны, время прохождения которых идет в зачет
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January 10, 2023 Teltonika Racing's Vaidotas Zala and co-driver Paulo Fiuza in action during stage 9
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Большинство спецучастков — бездорожье: грязь, дюны, песчаные моря, скалы, кустарники и другие виды сложного ландшафта
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Rallying - Dakar Rally - Stage 13 - Shaybah to Al-Hofuf - Saudi Arabia - January 14, 2023 The car of Century Racing Team's Brian Baragwanath and co-driver Leonard Cremer is seen after crashing during stage 13
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Нередко прохождение спецучастков сопровождается авариями и травмами. В этом году такая участь постигла мотоциклетного гонщика Маттиаса Уолкнера — победителя в классе мотоциклов в 2018 году. На 55-м км 13-го этапа он попал в аварию, после которой испытывал боль в спине. На помощь австрийцу пришли медики, но продолжить гонку он так и не смог. На фото еще одна авария на 13-м этапе ралли — перевернулась машина команды Century Racing. К счастью, в этом случае экипаж не пострадал
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Ралли Дакар 2023
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
А это команда FN Speed — Джоан Фонт и навигатор Темис Лопез. На фото Лопез пытается вытянуть машину из грязи на спецучастке девятого этапа
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Rallying - Dakar Rally - Stage 6 - Ha'il to Riyadh - Saudi Arabia - January 6, 2023 Team Audi Sport's Mattias Ekstrom and co-driver Emil Bergkvist in action as the car of Team Audi Sport's Carlos Sainz and co-driver Lucas Cruz is repaired during stage 6
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Пока одна из команд Audi Sport (Carlos Sainz и Lucas Cruz) чинит свою машину после неудачного приземления, другая (Mattias Ekstrom и Emil Bergkvist) набирает обороты на шестом этапе «Дакара». Задержка на ремонт отбросила трехкратных победителей ралли далеко вниз зачетной таблицы
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December 31, 2022, Yanbu, Saudi Arabia: 508 LOPRAIS Ales (cze), POKORA Petr (cze), VALTR Jr Jaroslav (cze), Instaforex Loprais Praga, Praga, Trucks, action podium, start of the race, depart, during the Prologue of the Dakar 2023, on December 31, 2022 near Yanbu, Saudi Arabia
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Трагический инцидент произошел во время девятого этапа ралли-рейда «Дакар», который проходил между городами Эр-Рияд и Харад. Лидер зачета грузовиков чех Алеш Лопрайс наехал на зрителя, который позже скончался. Лопрайс пояснил, что не видел момент инцидента — организаторы сообщили гонщику о трагедии уже после финиша
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Rallying - Dakar Rally - Stage 6 - Ha'il to Riyadh - Saudi Arabia - January 6, 2023 A spectator reacts as a car drives past during stage 6
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Марафон проходит 15 дней. Однако гонка не проходит непрерывно. За время заезда экипаж устает, а транспортное средство нуждается в обслуживании
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Red Bull Off-Road Junior Team USA presented by BFGoodrich work on the car of Mitch Guthrie Jr during rest day of Rally Dakar 2023 in Riyadh, Saudi Arabia on January 9, 2023
Фото: REUTERS/Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Спустя неделю ралли у участников есть 24 часа, чтобы восстановить силы и подготовить машины ко второй неделе испытаний
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Rallying - Dakar Rally - Stage 1 - Sea Camp to Sea Camp, Yanbu, Saudi Arabia - January 1, 2023 Bahrain Raid Xtreme's Orlando Terranova and co-driver Alex Haro in action during stage 1
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
В этом году «Дакар» обходится без российских экипажей «КАМАЗ-мастер». В ралли прошлого года отечественная команда безоговорочно победила в классе грузовых машин
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Rallying - Dakar Rally - Stage 3 - Alula to Ha'il - Saudi Arabia - January 3, 2023 General view of drivers as the race is suspended due to heavy rain during Stage 3
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Отказ «КАМАЗ-мастер» участвовать в ралли связан с условиями Международной автомобильной федерации, поставленными нашим участникам. Они обязывали их выступать под нейтральным флагом и осудить решения руководства РФ
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January 12, 2023, Rome, Saudi Arabia: 111 DOCHERTY Michael (zaf), HT Rally Raid Husqvarna Racing, Moto, FIM W2RC, Motul, action during the Stage 11 of the Dakar 2023 between Shaybah and Empty Quarter Marathon, on January 12, 2023 in Empty Quarter Marathon, Saudi Arabia
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Fr..D..Ric Le Floc...H/Dppi
С этими условиями была не согласна и мотогонщица Анастасия Нифонтова. Она тоже отказалась от участия в марафоне
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Rallying - Dakar Rally - Stage 5 - Ha'il to Ha'il - Saudi Arabia - January 5, 2023 Bahrain Raid Xtreme's Sebastien Loeb and co-driver Fabian Lurquin in action during stage 5
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Что до победителей — Себастьян Лёб в зачете внедорожников выиграл шесть этапов подряд и уверенно шел к победе. Однако уже на следующем этапе сдал позиции и занял только второе место в общем зачете легковых машин. На фото машина Лёба на пятом этапе марафона
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Rallying - Dakar Rally - Stage 14 - Al-Hofuf to Dammam - Saudi Arabia - January 15, 2023 Toyota Gazoo Racing's Nasser Al-Attiyah and co-driver Mathieu Baumel pose as they celebrate winning the car category with second placed Bahrain Raid Xtreme's Sebastien Loeb and co-driver Fabian Lurquin and third placed Overdrive Racing's Lucas Moraes and co-driver Timo Gottschalk
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Лёба на целый час опередил Нассер Аль-Аттия, четырехкратный победитель ралли-марафона (2011, 2015, 2019, 2020). Он занял первое место в общем зачете легковых машин
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January 10, 2023, Rome, Saudi Arabia: 154 MORENO FLORES Francisco (arg), Dragon, Yamaha, Quad, 163 COPETTI Pablo (usa), Del Amo Motorsports by Motul, Yamaha, Quad, FIM W2RC, Motul, action during the Stage 9 of the Dakar 2023 between Riyadh and Haradh, on January 10th, 2023 in Haradh, Saudi Arabia
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Florent Goode
В классе квадроциклов победил француз Александр Жиру. Он же взял титул победителя в прошлом году. В классе мотоциклов с опережением в 43 секунды победил аргентинец Кевин Бенавидес. Он тоже уже выигрывал марафон, но в 2021 году
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Нидерландец Янус ван Кастерен победил в ралли впервые — в классе грузовых машин
Фото: REUTERS/GIGI SOLDANO
А вот нидерландец Янус ван Кастерен победил в ралли впервые — в классе грузовых машин. Он опередил своего ближайшего оппонента на 20 минут
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