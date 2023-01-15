Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»

В Саудовской Аравии завершился финальный этап 45-го ралли-марафона «Дакар». Триумфаторы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
С 1981 года «Дакар» не имеет абсолютного зачета. Вместо этого победители выявляются в классах: автомобили, мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы и грузовые машины
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Фото: REUTERS/DPPI/Red Bull Content Pool
Весь маршрут, самый протяженный за историю ралли, занимает 8549 км, из которых 4706 км — спецучастки: зоны, время прохождения которых идет в зачет
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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Большинство спецучастков — бездорожье: грязь, дюны, песчаные моря, скалы, кустарники и другие виды сложного ландшафта
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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Нередко прохождение спецучастков сопровождается авариями и травмами. В этом году такая участь постигла мотоциклетного гонщика Маттиаса Уолкнера — победителя в классе мотоциклов в 2018 году. На 55-м км 13-го этапа он попал в аварию, после которой испытывал боль в спине. На помощь австрийцу пришли медики, но продолжить гонку он так и не смог. На фото еще одна авария на 13-м этапе ралли — перевернулась машина команды Century Racing. К счастью, в этом случае экипаж не пострадал
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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
А это команда FN Speed — Джоан Фонт и навигатор Темис Лопез. На фото Лопез пытается вытянуть машину из грязи на спецучастке девятого этапа
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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Пока одна из команд Audi Sport (Carlos Sainz и Lucas Cruz) чинит свою машину после неудачного приземления, другая (Mattias Ekstrom и Emil Bergkvist) набирает обороты на шестом этапе «Дакара». Задержка на ремонт отбросила трехкратных победителей ралли далеко вниз зачетной таблицы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Трагический инцидент произошел во время девятого этапа ралли-рейда «Дакар», который проходил между городами Эр-Рияд и Харад. Лидер зачета грузовиков чех Алеш Лопрайс наехал на зрителя, который позже скончался. Лопрайс пояснил, что не видел момент инцидента — организаторы сообщили гонщику о трагедии уже после финиша
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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Марафон проходит 15 дней. Однако гонка не проходит непрерывно. За время заезда экипаж устает, а транспортное средство нуждается в обслуживании
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Фото: REUTERS/Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Спустя неделю ралли у участников есть 24 часа, чтобы восстановить силы и подготовить машины ко второй неделе испытаний
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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
В этом году «Дакар» обходится без российских экипажей «КАМАЗ-мастер». В ралли прошлого года отечественная команда безоговорочно победила в классе грузовых машин
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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Отказ «КАМАЗ-мастер» участвовать в ралли связан с условиями Международной автомобильной федерации, поставленными нашим участникам. Они обязывали их выступать под нейтральным флагом и осудить решения руководства РФ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Fr..D..Ric Le Floc...H/Dppi
С этими условиями была не согласна и мотогонщица Анастасия Нифонтова. Она тоже отказалась от участия в марафоне
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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Что до победителей — Себастьян Лёб в зачете внедорожников выиграл шесть этапов подряд и уверенно шел к победе. Однако уже на следующем этапе сдал позиции и занял только второе место в общем зачете легковых машин. На фото машина Лёба на пятом этапе марафона
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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Лёба на целый час опередил Нассер Аль-Аттия, четырехкратный победитель ралли-марафона (2011, 2015, 2019, 2020). Он занял первое место в общем зачете легковых машин
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Florent Goode
В классе квадроциклов победил француз Александр Жиру. Он же взял титул победителя в прошлом году. В классе мотоциклов с опережением в 43 секунды победил аргентинец Кевин Бенавидес. Он тоже уже выигрывал марафон, но в 2021 году
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Фото: REUTERS/GIGI SOLDANO
А вот нидерландец Янус ван Кастерен победил в ралли впервые — в классе грузовых машин. Он опередил своего ближайшего оппонента на 20 минут
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