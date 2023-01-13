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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области

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Два человека получили смертельные травмы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Рязанской области. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на ГИБДД региона.

Авария произошла утром 13 января на автодороге Рязань – Пронск – Скопин на территории Скопинского района. 35-летний водитель машины «Лада Приора» допустил столкновение с грузовиком «МАЗ». Инспекторы предполагают, что автомобилист не учел неблагоприятные погодные условия.

Смертельные травмы получил сам водитель, а также его пассажирка, пишет 62INFO.ru. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

11 января в Алданском районе Якутии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, травмы получили три человека. Установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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