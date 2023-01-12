Три человека пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Якутии

В Алданском районе Якутии в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика с цистерной пострадали три человека. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла 11 января на улице Нагорной в городе Томмота. Предварительно установлено, что 18-летний водитель легковой Toyota Mark II не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу, а затем столкнулась с попутным «КамАЗом» с автоцистерной.

В результате ДТП травмы получили водитель иномарки и двое его пассажиров-мужчин в возрасте 58 и 43 лет. Их госпитализировали в Алданскую центральную районную больницу. Как уточняет ИА SakhaNews, 54-летний водитель грузовика не пострадал.

Как выяснилось, молодой автомобилист не имеет водительских прав. В течение года его уже привлекали за это к административной ответственности.

Организована проверка. Все обстоятельства столкновения устанавливаются.

10 января на автодороге Южно-Сахалинск — Оха столкнулись автомобили Toyota Sprinter и Honda Freed. Один человек погиб и трое пострадали.