Суд оштрафовал Ходорковского за отсутствие маркировки иноагента
Мещанский суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. рублей бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Михаила Ходорковского) по делу о неисполнении иностранным агентом обязанностей по сообщению о наличии данного статуса, передает корреспондент «Известий» из зала суда 13 января.
Как уточнили в пресс-службе суда, изначально Ходорковскому вменяли ч. 2 ст. 19.7.5–4 КоАП РФ («Неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса»), однако суд переквалифицировал на ч. 3. ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).
В итоге Ходорковскому было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.
Закон о деятельности иноагентов вступил в силу 1 декабря. Документ объединил соответствующий реестр и изменил порядок его составления.
В мае 2022 год Минюст внес Ходорковского в реестр физлиц-иноагентов.