IT-компании из РФ будут участвовать в цифровизации Душанбе

Российские IT-компании намерены принять участие в цифровизации Душанбе. Об этом сообщил посол России в Таджикистане Семен Григорьев на встрече с мэром столицы Джамшедом Табарзодой. Компьютерные специалисты займутся управлением городским хозяйством, передает телеканал «Известия». Стороны подчеркнули, что межрегиональное сотрудничество — это важная часть стратегического партнерства между странами.

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