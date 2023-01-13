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В России допустили возобновление поставок электроэнергии в страны ЕС

«Ъ»: в России допустили возобновление поставок электроэнергии в страны ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Диспетчер российской энергосистемы «Системный оператор» хотел бы учитывать в программе своего развития в будущем возможность возобновления экспорта электроэнергии в страны Евросоюза (ЕС). Об этом 13 января сообщила газета «Коммерсант».

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«Компания считает, что предполагаемый объем поставок из России в Финляндию в 2023 году может составить до четырех миллиардов кВт·ч, а в Латвию, Литву и Эстонию — 2,4 млрд кВт·ч», — отмечается в публикации.

Также, по оценке «Системного оператора», предполагаемые поставки в Финляндию с 2023 по 2028 год включительно могут составить 24 млрд кВт·ч. А в страны Прибалтики — Латвию, Литву и Эстонию — экспорт будет идти до 2025 года и в общей сложности достигнет отметки до 6,7 млрд кВт·ч.

Хотя с 2026 года экспорт в Прибалтику должен будет остановиться, так как данные страны намерены выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, пишет издание.

При этом опрошенные газетой эксперты позитивных оценок не разделяют и сомневаются в возобновлении поставок в ЕС. Они отметили, что прогноз вряд ли можно воспринимать всерьез, поскольку он не отражает текущей политической ситуации.

Ранее, 2 сентября 2022 года, глава Минэнерго России Николай Шульгинов обратил внимание на то, что односторонние ограничения государств Запада в отношении российской стороны провоцируют перебои в энергопоставках и рост мировых цен на энергоресурсы.

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин заявлял, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по самим западным государствам. Повсеместно поднимаются цены, инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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