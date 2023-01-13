Московские девелоперы в четыре раза чаще стали предлагать кладовки

За последние два года доля новостроек в Москве, предлагающих кладовки, выросла почти в четыре раза: с 5% до 19%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании Asterus.



Кладовки как отдельные помещения для хранения вне квартиры предлагаются в 16% всех строящихся жилых комплексов Москвы, отметили эксперты.

По информации аналитиков, больше всего они представлены в новостройках бизнес-класса (22%) и комфорт-класса (23%). А вот в эконом-классе кладовки предлагаются всего в 10% ЖК, в премиум — 13%.



Обычно кладовке выставляются на продажу ближе к сроку сдачи (за год и менее) объекта. А в ряде ЖК, особенно в высоких классах, таких как «премиум» и «элит», кладовки могут продаваться уже после того, как продажи квартир завершены, отметим или в компании.



«Связывать эту тенденцию с ростом спроса на кладовки будет слишком самоуверенно. Все-таки пока их количество растет из-за стремления девелоперов максимально эффективно использовать имеющиеся технические площади. Но и нельзя отрицать, что кладовки — удобное решение для хранения вещей, особенно в проектах, где лоджию хочется сделать местом отдыха, а не хранилищем сезонных вещей», — отметила коммерческий директор Asterus Вера Стефан.



Средняя площадь квартир в сегменте бизнес-класса существенно сократилась за последние годы. В 2018 году средняя площадь квартиры в столичной новостройке бизнес-класса составляла 66 кв. м, а по итогам 2022 — всего 57 кв. м, добавила она.



По ее словам, отправлять на хранение сезонные вещи в специальную кладовку гораздо выгоднее, чем захламлять ими более дорогие квадратные метры готовой квартиры. И особенно это актуально для небольших лотов — студий и однушек, где квадратный метр априори стоит дороже, а свободного места мало.

По данным аналитиков, цена кладовки (в рублях за квадратный метр), в среднем, составляет 42% от цены за квартиру.



Однако многое в этом вопросе зависит от соотношения количества кладовок к количеству квартир, а также от их площади.

«К примеру, если площадь кладовки небольшая (до 4 кв. м, например), а соотношение к количеству квартир составляет менее 0,3 кладовки на квартиру, то цена может доходить до 60-70% от средней цены на квартиры», — уточнила Стефан.