В Петропавловске сивуч взобрался на рыбацкое судно за угощением

В Петропавловске сивуч взобрался на рыбацкое судно за угощением

2023-01-13 10:11:33

2023-01-13 10:11:33

2023-01-13 10:11:33

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