В парках Подмосковья побывали 900 тысяч человек в новогодние праздники

В новогодние праздники в парках Московской области побывали 900 тыс. человек. Об этом в четверг, 12 января, говорится на сайте правительства региона.

На праздниках в парках региона проходили фестивали и культурные семейные мероприятия в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Наиболее популярным мероприятием оказался семейный фестиваль зимней рыбалки «Мормышка», который проходил в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. За турниром наблюдали порядка 3 тыс. человек, пишет RT.

В соревнованиях приняло участие рекордное число спортсменов — 138 человек. Самому взрослому из них было 72 года, а самому юному — всего шесть лет, отмечает телеканал «360».

Также в Подмосковье проходили такие фестивали, как «День сказочника», «День тайного друга», «День зажигательных танцев», «День веры в чудеса» и «Рождественский сочельник».

На фестивалях гостей ждали программы для всей семьи, новогодние игры, эстафеты, мастер-классы и квесты.

Ранее, 12 января, Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в 2022 году около 14 млн человек посетили российские заповедники и национальные парки. В пятерку самых популярных мест в 2022 году вошли Кисловодский национальный парк (около 5,4 млн человек), Сочинский нацпарк (около 1,8 млн посетителей), нацпарк «Красноярские столбы» (более 1 млн человек), нацпарк «Куршская коса» (почти 844 тыс. человек) и заповедник «Кавказский» (более 552 тыс. посетителей), сообщает агентство городских новостей «Москва».

9 января министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что в новогодние каникулы подмосковные парки посетили более 1 млн раз. На катки в парки в эти праздничные дни пришло более 75 тыс. человек. Что касается катания на лыжах, то в эти каникулы лыжни в парках опробовали порядка 30 тыс. человек.

Ранее НСН сообщил, что фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи», расположившийся на набережной парка искусств Музеон, продлится до 31 января 2023 года. Гости смогут посмотреть на выставку ледовых скульптур и покататься на ледовых горках.

Визитная карточка фестиваля — московский Кремль в центре набережной парка. С него каскадом спускаются шесть ледяных горок для взрослых и детей.