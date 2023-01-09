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Более 1 млн раз посетили подмосковные парки в новогодние каникулы

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Парки Московской области в течение новогодних каникул посетили более 1 млн раз. Больше всего посещений зафиксировали 31 декабря: в этот день в парки пришли порядка 141 тыс. человек.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на регионального министра благоустройства Михаила Хайкина сообщает, что этой зимой в парках работают 46 катков, 59 горок и 58 лыжных трасс.

Судя по данным министра, катание на коньках — одно из самых любимых развлечений жителей региона зимой. На катки в парки в эти праздничные дни пришло более 75 тыс. человек.

Что касается катания на лыжах, то в эти каникулы лыжни в парках опробовали порядка 30 тыс. человек. На бесплатных губернаторских каруселях в период с 31 декабря по 8 января покатались 18,3 тыс. раз.

В 2022 году посещаемость подмосковных парков превысила 57 млн. Это более чем на 16 млн больше, чем в 2021 году, отмечает агентство со ссылкой на ведомство.

Ранее, 9 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в Старый Новый год ожидает мягкая погода: в ночь на 14 января ожидается –2… –5 градусов.

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