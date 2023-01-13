Иностранец в Петербурге изнасиловал женщину и подрался с сержантом полиции
Проживающий в Санкт-Петербурге иностранец подозревается в совершении двух преступлений в Выборгском районе города. Об этом в четверг, 12 января, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
По предварительным данным, 11 января 22-летний мужчина в квартире на улице Смоляскова изнасиловал свою 31-летнюю соотечественницу. В тот же день на Тихорецком проспекте при задержании подозреваемый ударил кулаком в лицо сержанта полиции.
«Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего иностранного гражданина по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.131, ч.1 ст. 318 УК РФ («Изнасилование, применение насилия в отношении представителя власти») решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — уточняется в сообщении ведомства.
Ранее, 29 декабря, суд приговорил приезжих из Средней Азии к тюремному сроку за изнасилование и убийство пенсионерки в поселке Бужаниново в Сергиевом Посаде. Подсудимые в состоянии алкогольного опьянения года совершили нападение на пенсионерку с целью в том числе хищения ценных вещей.