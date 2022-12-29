Суд приговорил убивших пенсионерку приезжих из Средней Азии к тюрьме

Московский областной суд приговорил приезжих из Средней Азии к тюремному сроку за изнасилование и убийство пенсионерки в поселке Бужаниново в Сергиевом Посаде. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

«Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Бахтиера Шераева и Рахмонкула Хамидова», — указано в пресс-релизе.

Согласно информации следствия, в сентябре минувшего года подсудимые совершили нападение на пенсионерку с целью изнасилования и хищения ценных вещей.

«11 сентября 2021 года Шераев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, <…> попытался изнасиловать местную жительницу. Однако не смог довести свой преступный умысел до конца, так как услышал шум в подъезде и испугался быть застигнутым. На следующий день Шераев совместно с Хамидовым <…> избили 67-летнюю женщину, изнасиловали ее и похитили мобильный телефон. После с целью сокрытия совершенных преступлений Шераев совершил убийство потерпевшей», — отметили в ведомстве.

Известно, что по решению суда Шераев был приговорен к 23 годам с отбыванием в колонии строгого режима, а его сообщнику суд назначил 10 лет в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда на сумму 2 млн рублей.

Ранее в этот день в Орле суд приговорил местного жителя Шавката Шаяхмедова к пожизненному лишению свободы за четыре убийства, а также ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным следствия, в период с 2000 по 2021 год Шаяхмедов совершил четыре убийства, трое из убитых — малолетние дети. Отмечается, что преступления были совершены с целью скрыть факт изнасилований и насильственных действий сексуального характера.