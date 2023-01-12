Врач рассказал о длительных последствиях злоупотребления алкоголем в Новый год

Врач психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин рассказал о длительных последствиях чрезмерного употребления алкоголя в Новый год.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» в четверг, 12 января, специалист отметил, что при злоупотреблении алкогольными напитками в праздник есть риск ощущать рассеянность и снижение внимания в течение следующих 1,5 месяца.

По словам Скрябина, эти последствия обусловлены воздействием спиртного на нейрохимические процессы головного мозга.

«Более того, в 2019 году в журнале JAMA Psychiatry было опубликовано исследование испанских ученых, показавшее, что алкоголь продолжает вредить мозгу даже после отказа от его употребления. Как оказалось, даже после того, как участники исследования перестали употреблять алкоголь, у них на протяжении шести недель всё еще наблюдались патологические изменения в белом веществе мозга», — рассказал врач.

Он добавил, что изменения затрагивают в основном лобную долю мозга, где расположены центры, отвечающие за осознанные движения, умение писать и разговаривать, и правое полушарие.

Рассказал врач и о том, как избавиться от последствий бурно проведенных праздников. По его словам, следует восстановить режим сна и как можно скорее отказаться от употребления спиртного, пишет «Москва 24». Скрябин подчеркнул, что «допустимая доза алкоголя — это ноль».

11 января врач-психиатр Евгений Кульгавчук рассказал о трех стадиях алкоголизма. По его словам, тревожиться по поводу алкогольной зависимости лучше всего до начала первой стадии, которая сопровождается у человека ожиданием конца рабочей недели, чтобы «расслабиться», и поисками поводов выпить. Вторая стадия характерна «запоями», а третья — опьянением даже от минимальных доз спиртного. Он посоветовал учиться радоваться жизни без психоактивных веществ, помня, что алкоголь — это сильный наркотик, отмечает телеканал «360».

10 января врач, спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин дал советы по нормализации образа жизни после новогодних праздников. В беседе с RT специалист посоветовал скорректировать питание, добавить физическую нагрузку, засыпать до 23:00, а также пить достаточно воды.

В декабре врач-диетолог Татьяна Залетова посоветовала на празднике отказываться от алкогольных коктейлей и газированных напитков в пользу сухого вина. По ее словам, относительно безопасной дозой спиртного считается пара бокалов сухого вина. По ее словам, слабый вред для здоровья, который наносит сухое вино, обусловлен низкой калорийностью продукта, а также относительно невысоким процентом содержания этилового спирта в напитке, отмечает телеканал «Звезда».

Из-за того, что газированные спиртные напитки причиняют повышенный вред организму, диетолог рекомендовала воздержаться от шампанского или ограничится всего одним бокалом.

Также в декабре врач реабилитационной клиники «Деламер» Кэтрин Карни рассказала, что отказ от алкоголя на месяц приведет к стабилизации кровяного давления и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Благоприятный эффект будет заметен не только для физического здоровья, но и для психологического.