Врач назвала последствия отказа от алкоголя на один месяц
Отказ от алкоголя на месяц приведет к стабилизации кровяного давления и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом 22 декабря заявила врач реабилитационной клиники «Деламер» Кэтрин Карни в беседе с The Telegraph.
Она отметила, что при отказе от спиртных напитков давление придет в норму, а риск болезней значительно упадет.
По словам Карни, благоприятный эффект будет заметен не только для физического здоровья, но и для психологического. Так, режим сна и отдыха придет в норму, а бодрость будет присутствовать на протяжении дня.
Врач предупредила, что чрезмерное употребление спиртного может привести к ухудшению ментального здоровья.
«Хоть 56% британцев говорят, что пьют, чтобы просто расслабиться, облегчение носит временный характер», — приводит ее слова «Газета.Ru».
31 декабря заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин заявил, что регулярное употребление шампанского может навредить зубам. Кроме того, после употребления этого напитка есть высокий риск головной боли и мигрени.
Также Скрябин рассказал, что шампанское опьяняет быстрее, чем белое или красное вино. Это происходит из-за углекислого газа, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике, подчеркнул врач.