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В России предложили упростить трудоустройство детей с 14 лет

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Jim West
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Госдума в феврале может принять законопроект депутатов «Единой России», который должен упростить оформление на работу подростков с 14 лет, узнали «Известия» 13 января.

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Им больше не потребуется для заключения трудового договора согласия органов опеки и попечительства. Положительный отзыв на документ уже дал думский комитет по молодежной политике.

«Комитет по молодежной политике поддерживает проект федерального закона и рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении», — говорится в положительном заключении на документ, которое имеется в распоряжении «Известий».

В нем также приводятся данные Минтруда, согласно которым в России ежегодно трудоустраиваются 520 тыс. человек в возрасте до 18 лет.

«Однако спрос в этой категории гораздо выше. Согласно социсследованиям, 91% школьников старших классов хотел бы подрабатывать во время летних каникул, что свидетельствует о востребованности и заинтересованности подростков в возрасте от 14 до 17 лет в трудовой деятельности и возможности первичного заработка», — говорится в заключении комитета.

При этом, согласно статистическим данным, 61% работодателей видят сложности при трудоустройстве несовершеннолетних из-за юридических рисков, а 32% по этой причине не нанимают указанную категорию.

«Таким образом, законопроект нацелен на расширение возможностей для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, а предлагаемые изменения устранят избыточные бюрократические сложности и излишнюю административной нагрузку для работодателей», — говорится в документе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Юность — не порок: в России упростят трудоустройство с 14 лет

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