Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о переходе Польши к активному освоению земель Украины
Мир
Москва назвала несерьезной и популистской идею Зеленского о глобальном саммите
Мир
Посол РФ в Анкаре заявил об отсутствии прогресса в соглашении по экспорту агропродукции
Мир
Боррель назвал «неискренней» готовность РФ к переговорам по Украине
Культура
Российские кинотеатры заявили о готовности к штрафам за показ «Аватара»
Мир
NYT сообщила о смерти единственной дочери Элвиса Пресли
Мир
Небензя уличил Запад в отсутствии планов урегулировать украинский конфликт с 2014 года
Мир
У берегов японского города Осака умер восьмиметровый кит
Мир
В офисе президента Украины назвали Сергея Королева украинским инженером
Происшествия
Бригада рабочих отравилась смесью газа под Красноярском
Мир
Десять вагонов сошли с рельсов из-за столкновения двух поездов в Сиднее
Общество
В Запорожской области ввели пропуска для передвижения на авто

Первый корт

Российский теннисист Андрей Чесноков — о главных фаворитах открывающего сезон «Больших шлемов» Australian Open
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начало теннисного сезона — это всегда Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), первый в году турнир серии «Большого шлема». Крайне интересно разобрать, в какой готовности к нему подошли сильнейшие из россиян — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова.

Даня Медведев, конечно, должен проходить американца Маркоса Хирона в первом круге. Да и вообще на Australian Open он хорошо выступает — два финала за два предыдущих сезона. И сейчас Даниил находится в хорошей форме. Потенциально в третьем круге его ждет другой теннисист из США Себастьян Корда, и вот это может быть непростой матч. Это соперник, который на старте сезона в отличной форме и играет очень хорошо. В финале турнира в Аделаиде Корда держал за жабры самого Новака Джоковича, которому пришлось уходить с матчболов.

Джокович — главный фаворит первого «Шлема» в году. Он очень мощно провел и концовку прошлого сезона, и начало нынешнего. Что касается Рафаэля Надаля, то если он начнет год так же мощно, как предыдущий, у него есть хорошие шансы на титул. Он такой теннисист, что прибавляет по ходу турнира и после тяжелых матчей, кажется, не устает, а напротив, начинает играть еще лучше.

В числе претендентов на трофей в Мельбурне, на мой взгляд, и Медведев. А также Тейлор Фритц, Маттео Берреттини, тот же Корда, который меня впечатлил в Аделаиде, Хуберт Хуркач, с которым Медведев может встретиться в четвертом круге. Хотя, вообще, мало находиться в своей лучшей форме, нужно еще какую-то «халяву» по сетке получить.

Андрей Рублев, который начал год не так, как ему хотелось бы, в первом же круге сыграет с Домиником Тимом. Австриец в начале прошлого года и его конце — это, конечно, два разных игрока. Тим осенью одержал несколько побед над сильными игроками, у него появилась уверенность. Рублеву сейчас этой самой уверенности не хватает после двух ранних вылетов с турниров в Аделаиде. Хотя Тима он обыгрывал, еще когда тот стоял четвертым в рейтинге. Но думаю, что матч всё равно будет сложным. Если Рублев одержит первую победу в сезоне, на второй матч он выйдет уже другим теннисистом.

Карену Хачанову по силам уверенно пройти пару кругов. В первом у него испанец Бернабе Сапата Миральес, стихия которого — игра на грунте. А Карен сейчас в порядке, на первых турнирах сезона в Аделаиде мне понравился. Теоретически в четвертом круге он может попасть на посеянного первым Рафу Надаля. Но вспомните прошлый год: до травмы на Уимблдоне мы с вами видели одного Надаля, а во второй половине сезона уже другого. Он много проигрывал, слабо начал Итоговый турнир ATP в Турине и победил там только в одном матче, который уже ничего не давал.

Аслану Карацеву предстоит начать против опытного Григора Димитрова. Но они уже играли в Мельбурне в четвертьфинале два года назад, и тогда болгарин от Аслана просто с ума сошел. Пара неудачных розыгрышей, потом Карацеву в нескольких моментах повезло, и Димитров просто бросил играть, обиделся. Григор — человек настроения, многое зависит от того, на чьей стороне будет публика.

Еще один россиянин Роман Сафиуллин на старте попал на любимца австралийских болельщиков Ника Кирьоса. В какой тот форме, сложно сказать, потому что Ник еще не играл в нынешнем году. Хотя на задней линии он в любом состоянии может найти такой удар, который доставит неприятности сопернику. Да и вообще у него манера игры нестандартная — и подача, и прием.

Что касается девушек, то по предстартовым раскладам тут есть первая ракетка мира Ига Швентек — и все остальные. В том числе и россиянки. Да, наши две представительницы в топ-10 посева Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова попали в один сегмент сетки и могут уже в четвертом круге встретиться друг с другом. Но тут уж ничего не поделаешь — жребий и сестер Уильямс в свое время сводил на ранних стадиях. Та же Касаткина начнет турнир тоже матчем с россиянкой, Варварой Грачевой. Но Дарья и Вероника до четвертого круга еще должны дойти.

Например, недавно Касаткина на старте турнира в Аделаиде проиграла Линде Носковой из Чехии. Тогда все зашумели, что, мол, сенсация. А я знаю, что Носкова — очень хорошая теннисистка, ей к концу сезона по силам оказаться в топ-20. В итоге на том турнире она победила и Викторию Азаренко, и Онс Жабер, дойдя до финала.

«Большой шлем» — сам по себе праздник. Давайте посмотрим, что будет в первом-втором круге. Кто мог на ЧМ-2022 в Катаре предсказать, что Аргентина проиграет Саудовской Аравии? Но в футболе можно уступить на старте и потом взять титул. В теннисе так не получится.

Автор — четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии – 1988, полуфиналист Открытого чемпионата Франции – 1989, первый советский теннисист, выигравший турниры серии «Мастерс», победитель пяти турниров ATP

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023