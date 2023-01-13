Первый корт

Начало теннисного сезона — это всегда Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), первый в году турнир серии «Большого шлема». Крайне интересно разобрать, в какой готовности к нему подошли сильнейшие из россиян — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова.

Даня Медведев, конечно, должен проходить американца Маркоса Хирона в первом круге. Да и вообще на Australian Open он хорошо выступает — два финала за два предыдущих сезона. И сейчас Даниил находится в хорошей форме. Потенциально в третьем круге его ждет другой теннисист из США Себастьян Корда, и вот это может быть непростой матч. Это соперник, который на старте сезона в отличной форме и играет очень хорошо. В финале турнира в Аделаиде Корда держал за жабры самого Новака Джоковича, которому пришлось уходить с матчболов.

Джокович — главный фаворит первого «Шлема» в году. Он очень мощно провел и концовку прошлого сезона, и начало нынешнего. Что касается Рафаэля Надаля, то если он начнет год так же мощно, как предыдущий, у него есть хорошие шансы на титул. Он такой теннисист, что прибавляет по ходу турнира и после тяжелых матчей, кажется, не устает, а напротив, начинает играть еще лучше.

В числе претендентов на трофей в Мельбурне, на мой взгляд, и Медведев. А также Тейлор Фритц, Маттео Берреттини, тот же Корда, который меня впечатлил в Аделаиде, Хуберт Хуркач, с которым Медведев может встретиться в четвертом круге. Хотя, вообще, мало находиться в своей лучшей форме, нужно еще какую-то «халяву» по сетке получить.

Андрей Рублев, который начал год не так, как ему хотелось бы, в первом же круге сыграет с Домиником Тимом. Австриец в начале прошлого года и его конце — это, конечно, два разных игрока. Тим осенью одержал несколько побед над сильными игроками, у него появилась уверенность. Рублеву сейчас этой самой уверенности не хватает после двух ранних вылетов с турниров в Аделаиде. Хотя Тима он обыгрывал, еще когда тот стоял четвертым в рейтинге. Но думаю, что матч всё равно будет сложным. Если Рублев одержит первую победу в сезоне, на второй матч он выйдет уже другим теннисистом.

Карену Хачанову по силам уверенно пройти пару кругов. В первом у него испанец Бернабе Сапата Миральес, стихия которого — игра на грунте. А Карен сейчас в порядке, на первых турнирах сезона в Аделаиде мне понравился. Теоретически в четвертом круге он может попасть на посеянного первым Рафу Надаля. Но вспомните прошлый год: до травмы на Уимблдоне мы с вами видели одного Надаля, а во второй половине сезона уже другого. Он много проигрывал, слабо начал Итоговый турнир ATP в Турине и победил там только в одном матче, который уже ничего не давал.

Аслану Карацеву предстоит начать против опытного Григора Димитрова. Но они уже играли в Мельбурне в четвертьфинале два года назад, и тогда болгарин от Аслана просто с ума сошел. Пара неудачных розыгрышей, потом Карацеву в нескольких моментах повезло, и Димитров просто бросил играть, обиделся. Григор — человек настроения, многое зависит от того, на чьей стороне будет публика.

Еще один россиянин Роман Сафиуллин на старте попал на любимца австралийских болельщиков Ника Кирьоса. В какой тот форме, сложно сказать, потому что Ник еще не играл в нынешнем году. Хотя на задней линии он в любом состоянии может найти такой удар, который доставит неприятности сопернику. Да и вообще у него манера игры нестандартная — и подача, и прием.

Что касается девушек, то по предстартовым раскладам тут есть первая ракетка мира Ига Швентек — и все остальные. В том числе и россиянки. Да, наши две представительницы в топ-10 посева Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова попали в один сегмент сетки и могут уже в четвертом круге встретиться друг с другом. Но тут уж ничего не поделаешь — жребий и сестер Уильямс в свое время сводил на ранних стадиях. Та же Касаткина начнет турнир тоже матчем с россиянкой, Варварой Грачевой. Но Дарья и Вероника до четвертого круга еще должны дойти.

Например, недавно Касаткина на старте турнира в Аделаиде проиграла Линде Носковой из Чехии. Тогда все зашумели, что, мол, сенсация. А я знаю, что Носкова — очень хорошая теннисистка, ей к концу сезона по силам оказаться в топ-20. В итоге на том турнире она победила и Викторию Азаренко, и Онс Жабер, дойдя до финала.

«Большой шлем» — сам по себе праздник. Давайте посмотрим, что будет в первом-втором круге. Кто мог на ЧМ-2022 в Катаре предсказать, что Аргентина проиграет Саудовской Аравии? Но в футболе можно уступить на старте и потом взять титул. В теннисе так не получится.

Автор — четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии – 1988, полуфиналист Открытого чемпионата Франции – 1989, первый советский теннисист, выигравший турниры серии «Мастерс», победитель пяти турниров ATP

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