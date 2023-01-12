Книга принца Гарри в первый день продаж разошлась тиражом в 1,4 млн экземпляров

СМИ: 1,4 млн экземпляров книги принца Гарри продано в день релиза. Аналитики отмечают, что это рекордный показатель в категории нехудожественной литературы. Только в Великобритании в первый же день раскупили 400 тыс. копий, передает телеканал «Известия». Перед магазинами собирались очереди еще задолго до открытия. В США из-за небывалого спроса в печать отправили новую дополнительную партию мемуаров. Книга «Запасной» — автобиография принца Гарри. В центре внимания — отношения внутри королевской семьи.

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