На кладбище в Курской области нашли тела двух сбежавших пациентов психбольницы

Тела двух сбежавших из психиатрической больницы в Курской области мужчин были найдены на кладбище с признаками переохлаждения. Об этом 12 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление здравоохранения Курской области и следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«11 января из медицинского учреждения сбежали два пациента, которым удалось взломать решетку на окне. В настоящее время в больнице проводится служебная проверка, дежурная смена отстранена от работы», — приводит агентство слова главного врача Курской клинической психиатрической больницы Юрия Рощина.

В свою очередь в пресс-службе СК сообщили о том, что тела двух пациентов психиатрической больницы были найдены на кладбище рядом с поселком Искра с признаками переохлаждения. В ведомстве добавили, что в связи с данным фактом проводится проверка.

Ранее, 11 января, в Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре прошлого года 36-летнюю мать пятерых детей. Девушка исчезла 22 декабря, она уехала по делам из села Коптелово в город, после чего связь с ней пропала. Об ее исчезновении сообщил в правоохранительные органы бывший муж. На протяжении трех недель девушку искали волонтеры и полиция.