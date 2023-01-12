Иранские авто Iran Khodro появятся в РФ в 2023 году

Генеральный директор Iran Khodro Industrial Group Мехди Хатиби объявил о начале поставок иранских автомашин в Россию. Об этом 12 января сообщило издание Khodrobank.

«К концу этого года мы экспортируем на российский рынок около 2 тыс. машин Tara и Dena», — сказал Мехди Хатиби.

Глава компании напомнил в связи с этим об участии Iran Khodro в Московской международной выставке MIMS-2022 в 2022 году.

Гендиректор автопредприятия указал на то, что компания смогла развить хороший рынок после участия в выставке и «может иметь эффективное присутствие в России». Российские автоэксперты отметили, что пока о сертификации иранских легковых машин и появлении дилеров Iran Khodro в РФ ничего не известно.

Одной из моделей, которую Iran Khodro планирует представить на российском рынке, станет седан Tara. Автомобиль по своим габаритам схож с Hyundai Solaris, оснащен атмосферным мотором мощностью 115 л.с., который может работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». В базовое оснащение входят четыре подушки безопасности, круиз-контроль, камера заднего вида, медиасистема с 7-дюймовым дисплеем и люк в крыше.

Говоря об экспортных планах марки в целом, Хатиби напомнил, что в Азербайджан уже поставлено 3,5 тыс.автомобилей бренда. По оценке главы компании, это число составляет 50% от общего количества автомобилей, которые будут экспортированы в эту страну за последние несколько лет.



22 ноября стало известно, что в рамках параллельного импорта в РФ ввезены седаны иранской компании IKCO Tara. Переднеприводный седан предлагается с бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 113 л.с. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач. Машина сделана на основе Peugeot 301. Стоимость авто составляла 1 770 000 рублей.