В России появились в продаже иранские машины Iran Khodro Tara

Неофициальные дилеры в рамках параллельного импорта стали предлагать в РФ седаны иранской компании IKCO Tara. Об этом 22 ноября сообщила «Газета.Ru».

Переднеприводный седан IKCO Tara предлагается с бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 113 л.с. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач. Стоимость автомобиля составляет 1 770 000 рублей. Машина сделана на основе Peugeot 301.

Дилер в объявлении о продаже машины уточнил, что в паспорт технического средства (ПТС) IKCO Tara вписан один собственник. Автомобиль 2022 года выпуска.

Комплектация седана базовая. В нее входят водительская и пассажирская подушки безопасности, круиз-контроль, кондиционер, задний парктроник, медиасистема и легкосплавные диски.

Официальные продажи IKCO Tara в России намечены на I квартал 2023 года.

31 августа российские автоэксперты назвали марки иранских автомобилей, которые, возможно, появятся в России. Среди самых вероятных они отметили Iran Khodro и Saipa. Iran Khodro Tara построен на базе платформы Peugeot 301. По своим размерам модель чуть больше известных корейских малолитражек Kia Rio и Hyundai Solaris. Иранский автомобиль оснащен двигателем мощностью 113 л.с., к нему полагается 6-ступенчатый «автомат». Такая связка разгоняет седан до 190 км/ч. В основе Saipa Shahin лежит старая платформа японской Toyota. Мощность полуторалитрового бензинового мотора составляет 110 л.с.