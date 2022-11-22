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В России появились в продаже иранские машины Iran Khodro Tara

В России появились в продаже иранские машины Iran Khodro Tara

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Фото: Global Look Press/news.ru/Artem Sobolev
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Неофициальные дилеры в рамках параллельного импорта стали предлагать в РФ седаны иранской компании IKCO Tara. Об этом 22 ноября сообщила «Газета.Ru».

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Переднеприводный седан IKCO Tara предлагается с бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 113 л.с. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач. Стоимость автомобиля составляет 1 770 000 рублей. Машина сделана на основе Peugeot 301.

Дилер в объявлении о продаже машины уточнил, что в паспорт технического средства (ПТС) IKCO Tara вписан один собственник. Автомобиль 2022 года выпуска.
Комплектация седана базовая. В нее входят водительская и пассажирская подушки безопасности, круиз-контроль, кондиционер, задний парктроник, медиасистема и легкосплавные диски.

Официальные продажи IKCO Tara в России намечены на I квартал 2023 года.

31 августа российские автоэксперты назвали марки иранских автомобилей, которые, возможно, появятся в России. Среди самых вероятных они отметили Iran Khodro и Saipa. Iran Khodro Tara построен на базе платформы Peugeot 301. По своим размерам модель чуть больше известных корейских малолитражек Kia Rio и Hyundai Solaris. Иранский автомобиль оснащен двигателем мощностью 113 л.с., к нему полагается 6-ступенчатый «автомат». Такая связка разгоняет седан до 190 км/ч. В основе Saipa Shahin лежит старая платформа японской Toyota. Мощность полуторалитрового бензинового мотора составляет 110 л.с.

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