Российский авторынок в 2022 году сократился почти на 59%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в декабре прошлого года сократились на 50,2%, до 64 072 машин, а в целом по итогам 2022 года российский авторынок пополнился на 687 370 автомобилей (–58,8%). Об этом 12 января сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В России в 2022 году было продано 687 370 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 58,8% меньше показателей 2021 года.

Тогда на российском рынке было реализовано 1 666 780 машин. Результаты продаж прошлого года оказались даже хуже, чем показатели 2020 года, на который пришлись серьезные ограничения, включая закрытие автосалонов из-за пандемии коронавируса. Тогда в России было продано 1 598 825 новых легковых автомобилей.

Что касается результатов декабря 2022 года, то было продано 64 072 единицы авто. Сказалась нехватка новых машин у дилеров, а также то, что очень многие иностранные автопроизводители заявили о приостановке своей деятельности в России, а затем и вовсе ушли из РФ.

О таком решении, в частности, сообщили Renault, General Motors Nissan, Infiniti и Mercedes-Benz и другие. Оставшиеся отечественные автобренды и китайские производители пока не могут полностью удовлетворить спрос россиян на новые автомобили.

В 2022 году первое место среди самых удачливых моделей заняла Lada Granta. За 12 месяцев прошлого года жители РФ приобрели 95 879 авто. На втором месте оказалась Lada Niva, которая разошлась тиражом в 38 780 экземпляров, а первую тройку лидеров замкнула Lada Vesta (29 206 единиц). Четвертое место у Kia Rio (24 686 авто). Пятое у седана Hyundai Solaris. В 2022 году на российском рынке было продано 18 073 автомобиля марки.

11 января «Автостат» назвал самые популярные у россиян китайские машины в 2022 году. Самой популярной китайской маркой в РФ стала Chery. В 2022 году жители РФ стали обладателями 39,3 тыс. новых автомобилей этого бренда. На втором месте оказалась продукция бренда Haval: 34,1 тыс. авто. На третьем — Geely: 26,7 тыс. штук. Эксперты уточнили, что на эти три марки пришлось 82% всех купленных новых китайских легковых машин в 2022 году.