«СДЭК.Shopping» запустила доставку продукции Zara Home и H&M Home

Компания CDEK.Shopping начала осуществлять доставку оригинальной продукции Zara Home и H&M Home в Россию. Средний срок доставки составляет 30 дней, сообщили 12 января «Известиям» в пресс-службе компании.

«Сейчас заказать бренды Zara Home и H&M Home на CDEK.Shopping можно из Польши, Турции и Германии, в дальнейшем компания планирует расширить логистические возможности и ассортимент. Средний срок доставки товаров составляет 30 дней. К оплате принимаются российские банковские карты, в том числе платежной системы «Мир», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что представлено более 1000 наименований оригинальной продукции Zara Home и H&M Home, среди которых разнообразный текстиль для дома, комплекты постельного белья, посуда, а также предметы для освещения, декора и организации пространства.

В CDEK.Shopping также напомнили, что в категории товары для дома также представлена продукция IKEA.

По словам управляющего директора CDEK.Shopping Дмитрия Пивоварова, ограничения в зарубежных поездках, возможность удаленной работы и зимние холода стимулируют рост спроса на товары категории для дома.

«Статистика покупок наших клиентов во время новогоднего отдыха это подтверждает. Количество заказов в первую декаду января 2023 года увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2022 года», — заявил он.

Как сообщила 7 декабря директор и руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова, доля ритейлеров, которые объявили о прекращении деятельности в России или реструктуризации бизнеса, составляет 35 и 28% соответственно.

По ее словам, наиболее чувствительным для владельцев торговых центров стали уход IKEA и группы брендов H&M с российского рынка.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса некоторые зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в России или объявили об уходе с рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций против РФ.