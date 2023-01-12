Реклама
Прямой эфир
Мир
Сообщается о воздушной тревоге в трех областях Украины
Армия
Песков отметил героизм российских военных при взятии Соледара
Общество
В Россию начнет летать новая армянская авиакомпания
Мир
Кремлю пока не известно о найденном в Донбассе погибшем британском наемнике
Мир
Пушков допустил изменение позиции НАТО по Украине после взятия Россией Соледара
Армия
В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
Авто
Российский авторынок в 2022 году сократился почти на 59%
Мир
Экс-посол США в России Салливан высоко оценил работу Лаврова
Общество
В Кремле назвали тревожной ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Армия
Уралвагонзавод передал армии России новую партию танков Т-90М «Прорыв»
Мир
МИД РФ выразил недоумение отказом Швеции сотрудничать по делу «Северных потоков»
Мир
В США сообщили о наводящих ужас ракетах «Кинжал» ВС РФ

«СДЭК.Shopping» запустила доставку продукции Zara Home и H&M Home

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания CDEK.Shopping начала осуществлять доставку оригинальной продукции Zara Home и H&M Home в Россию. Средний срок доставки составляет 30 дней, сообщили 12 января «Известиям» в пресс-службе компании.

Взято место: ритейлерам продлят карт-бланш на скупку магазинов западных сетей
Послабления антимонопольного закона будут действовать до конца 2023 года

«Сейчас заказать бренды Zara Home и H&M Home на CDEK.Shopping можно из Польши, Турции и Германии, в дальнейшем компания планирует расширить логистические возможности и ассортимент. Средний срок доставки товаров составляет 30 дней. К оплате принимаются российские банковские карты, в том числе платежной системы «Мир», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что представлено более 1000 наименований оригинальной продукции Zara Home и H&M Home, среди которых разнообразный текстиль для дома, комплекты постельного белья, посуда, а также предметы для освещения, декора и организации пространства.

В CDEK.Shopping также напомнили, что в категории товары для дома также представлена продукция IKEA.

По словам управляющего директора CDEK.Shopping Дмитрия Пивоварова, ограничения в зарубежных поездках, возможность удаленной работы и зимние холода стимулируют рост спроса на товары категории для дома.

«Статистика покупок наших клиентов во время новогоднего отдыха это подтверждает. Количество заказов в первую декаду января 2023 года увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2022 года», — заявил он.

Как сообщила 7 декабря директор и руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова, доля ритейлеров, которые объявили о прекращении деятельности в России или реструктуризации бизнеса, составляет 35 и 28% соответственно.

По ее словам, наиболее чувствительным для владельцев торговых центров стали уход IKEA и группы брендов H&M с российского рынка.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса некоторые зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в России или объявили об уходе с рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций против РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023