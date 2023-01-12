Первый в Арктической зоне РФ хилинг-отель появится в Кировске

В Кировске Мурманской области постоят хилинг-отель, который станет первым подобным гостинично-термальным комплексом в Арктической зоне России.

Проект реализует новый резидент АР РФ. Он ориентирован на создание туристического объекта с расширенной спа- и оздоровительной инфраструктурой. Объем вложений превысит 1 млрд рублей.

Сдать отель в эксплуатацию планируется летом 2026 года. Комплекс «Грин Флоу Хибины» будет иметь уровень 4 звезды. Он займет территорию более 82 тыс. кв. м. Там будут гостиница на 120 номеров, комплекс апартаментов и бунгало. Также построят конференц-зал, визит-центр и ресторан с верандой. Для детей оборудуют образовательный центр и спортивные площадки.

В термально-оздоровительном комплексе будут бассейны, фитнес-центр, кабинеты для спа-ритуалов и хилинг-процедур, банный и таласс-центры.

Как поясняет ИА «Би-порт», хилинг-концепция основана на создании атмосферы для полного расслабления, физического и эмоционального оздоровления. Сервис в таких отелях ориентирован на состояние человека и подстраивается под личные ожидания каждого гостя.

Ожидается, что среднегодовая загрузка отеля составит 65%. При его появлении появятся более 110 рабочих мест.

Для резидентов АЗ РФ создаются комфортные условия. Так, на пять лет обнуляются налоги на имущество, землю и прибыль, в течение 10 лет действует субсидирование 75% объема страховых взносов для новых рабочих мест, предусматриваются возможности получения земли и применения процедуры свободной таможенной зоны.

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что инвестиционный портфель Мурманской области в период до 2035 года оценивается в 1,1 трлн рублей. Он включает в себя порядка 450 проектов.