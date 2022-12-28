Инвестпортфель Мурманской области оценили в 1 трлн рублей до 2035 года
Инвестиционный портфель Мурманской области в период до 2035 года оценили в 1,1 трлн рублей. Он включает в себя порядка 450 проектов. Ключевыми считаются разработка литиевых месторождений, освоение западного берега Кольского залива и газификация региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
Речь, в частности, идет о строительстве железнодорожной ветки до порта Лавна, электроснабжение и водоснабжение проектов и населенных пунктов на западном берегу. КАк пишет ИА «Би-порт», к 2030 году перевалка грузов должна составить порядка 80 млн т.
Ранее сообщалось, что благодаря проектам будет создано около 40 тыс. новых рабочих мест. В ближайшие 10 лет налоговые поступления превысят 440 млрд рублей. Кроме того, совместно с Белоруссией разрабатывается проект создания терминала минеральных удобрений и единого сервисного центра техники «БелАЗ».
По данным правительства, НДФЛ от резидентов ТОР и Арктической зоны России составляет порядка 1,7 млрд рублей. В этом году операционную деятельность начали 15 проектов резидентов.