Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушную тревогу объявили в ряде регионов на юго-востоке Украины
Общество
В Москве скончался внук Корнея Чуковского
Экономика
Путин поздравил «Росатом» с юбилеем
Мир
Лукашенко рассказал о росте числа провокаций рядом с границей Белоруссии
Общество
Уголовное дело возбудили после аварийной посадки вертолета под Омском
Мир
Лавров указал на возвращение НАТО к приоритетам холодной войны
Мир
На базе ВВС в Испании обнаружили посылку с бомбой
Авто
АвтоВАЗ возобновит производство Lada Largus в 2023 году
Политика
Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений с Западом
Мир
Жители Украины начали воровать генераторы
Происшествия
В Иловайске более 4 тыс. абонентов остались без газа из-за обстрелов со стороны ВСУ
Мир
Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецку и Луганску

Почти 300 инвестпроектов на 1 трлн рублей реализуют за 10 лет в Заполярье

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Мурманской области до 2032 года планируют реализовать 265 инвестиционных проектов. Общая сумма инвестиций составит 1,1 трлн рублей. Об этом на заседании регионального правительства сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

По ее словам, которые приводит ИА «Би-порт», благодаря проектам удастся создать около 40 тыс. новых рабочих мест, а налоговые поступления в ближайшие 10 лет превысят 440 млрд рублей. Инвестиции охватывают почти все ключевые сферы экономики области, но максимальное количество проектов реализуется в туристической сфере. Самые капиталоемкие проекты — в горнодобывающей отрасли и в сфере транспорта.

Благодаря сотрудничеству с Белоруссией разрабатывается проект создания терминала минеральных удобрений. Также рассматривается возможность создания единого сервисного центра техники «БелАЗ».

На текущий момент, по данным правительства, НДФЛ от резидентов ТОР и Арктической зоны России составляет около 1,7 млрд рублей. В этом году операционную деятельность начали 15 проектов резидентов. Достраивается Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, резидент ТОР «Столица Арктики». На полуостровах Средний и Рыбачий запущена первая очередь туристического комплекса «Валла-Тунтури».

Также власти приняли принципиальное решение возобновить строительство железнодорожной ветки Выходной – Лавна. Ее протяженность составит 46 км. Проект реализуется в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла.

Ранее сообщалось, что компания «Аврора», 500-й резидент АЗРФ, планирует построить в Заполярье туристический комплекс. Стоимость проекта оценивается в 15 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022