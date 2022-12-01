Почти 300 инвестпроектов на 1 трлн рублей реализуют за 10 лет в Заполярье

На территории Мурманской области до 2032 года планируют реализовать 265 инвестиционных проектов. Общая сумма инвестиций составит 1,1 трлн рублей. Об этом на заседании регионального правительства сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

По ее словам, которые приводит ИА «Би-порт», благодаря проектам удастся создать около 40 тыс. новых рабочих мест, а налоговые поступления в ближайшие 10 лет превысят 440 млрд рублей. Инвестиции охватывают почти все ключевые сферы экономики области, но максимальное количество проектов реализуется в туристической сфере. Самые капиталоемкие проекты — в горнодобывающей отрасли и в сфере транспорта.

Благодаря сотрудничеству с Белоруссией разрабатывается проект создания терминала минеральных удобрений. Также рассматривается возможность создания единого сервисного центра техники «БелАЗ».

На текущий момент, по данным правительства, НДФЛ от резидентов ТОР и Арктической зоны России составляет около 1,7 млрд рублей. В этом году операционную деятельность начали 15 проектов резидентов. Достраивается Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, резидент ТОР «Столица Арктики». На полуостровах Средний и Рыбачий запущена первая очередь туристического комплекса «Валла-Тунтури».

Также власти приняли принципиальное решение возобновить строительство железнодорожной ветки Выходной – Лавна. Ее протяженность составит 46 км. Проект реализуется в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла.

Ранее сообщалось, что компания «Аврора», 500-й резидент АЗРФ, планирует построить в Заполярье туристический комплекс. Стоимость проекта оценивается в 15 млн рублей.