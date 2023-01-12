В Таджикистане умерли рожденные 11 января шестерняшки

Шесть младенцев, рожденные накануне, 11 января, у местной жительницы в Ходженте (Таджикистан), умерли. Об этом сообщила в четверг, 12 января, главный врач городского роддома Нури Дадобаева.

Предварительно, по данным медиков, причиной смерти стали преждевременные роды и низкий вес младенцев: он составлял 600–700 г. Однако сразу после их рождения сообщалось, что состояние здоровья детей нормальное, пишет «Азия-Плюс».

Шестерняшки родились в Таджикистане впервые. Их мать — 26-летняя местная жительница Муборак Сохибова. Сейчас женщина находится в больнице.

Накануне, 11 января, сообщалось о возбуждении уголовного дела в Башкирии после смерти 4-месячного ребенка из-за отказа врачей в госпитализации. Так, в ночь на 4 января малышу стало плохо, однако сотрудники городской клинической больницы № 1 Стерлитамака отказали в госпитализации ребенка и отправили его домой. В тот же день младенец умер в той же больнице, куда его привезли повторно.

Следователи намерены установить все детали произошедшего.