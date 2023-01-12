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Диетолог рассказала о пользе квашеной капусты

Диетолог Стародубова: квашеная капуста полезнее, чем соленые огурцы
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Фото: ТАСС/Михаил Мордасов
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Диетолог Антонина Стародубова рассказала о пользе квашеной капусты.

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В беседе с «РИА Новости» специалист отметила, что квашеная капуста богата витаминами и минералами, а также молочнокислыми бактериями.

По словам Стародубовой, лучше отдавать предпочтение именно этому продукту. С теми же солеными огурцами стоит быть осторожными: диетолог объяснила, что в одном небольшом огурчике может содержаться более 2,5 г соли при суточной норме 2 г, пишет Pravda.Ru.

Это чревато задержкой жидкости в организме, повышением давление и нагрузкой на почки. В квашеной капусте соли меньше, чем в огурце.

7 января заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская рассказала о продуктах, способствующих укреплению иммунитета. По ее словам, речь идет о квашеной капусте, соленых огурцах и селедке, которая богата жирными кислотами Омега-3, пишет RT.

В ноябре врач-диетолог Наталья Лазуренко в беседе с «Москвой 24» рассказала, что в зимнее время добавить организму бодрости помогут продукты с содержанием белков и жиров. По словам врача, содержащиеся в сале полезные жиры способны согреть человека в сильные морозы. Также сало полезно будет для людей, имеющих проблемы с центральной нервной системой.

Эксперт добавила, что для поддержки организма витаминами можно в небольших количествах добавить в рацион квашенную капусту и соленые огурцы, отмечает телеканал «360».

В сентябре клинический психолог Ольга Тонкова-Кузнецова посоветовала есть инжир, гречку и квашеную капусту для улучшения настроения. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», улучшение микробиома кишечника способствует выработке «гормона счастья» — серотонина — и, как следствие, благотворно влияет на настроение. Кроме того, улучшить настроение помогут продукты, содержащие триптофан — такие как индейка, говядина, яйца, горький шоколад, томаты, зелень.

В августе руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман назвала лечебное свойство квашеной капусты. По ее словам, в квашеной капусте образуются натуральные пробиотики, которые полезны для бактериального сообщества кишечника, называемого микробиотой.

В ноябре 2021 года диетологи назвали продукты для укрепления защитных систем организма. В частности, среди продуктов, полезных для кишечника, были названы киви, темный шоколад, бобы и ферментированные продукты, такие как корейская кимчи, квашеная капуста, йогурт и кефир, отмечает телеканал «Звезда».

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