Нутрициолог назвала лечебное свойство квашеной капусты

Квашеная капуста способна помочь с выработкой некоторых витаминов. Об этом 17 августа рассказала руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман.

«В квашеной капусте образуются натуральные пробиотики, которые полезны для бактериального сообщества кишечника, называемого микробиотой. Эти бактерии выполняют множество полезных функций в организме — от расщепления пищи и клетчатки до регуляции аппетита и даже выработки некоторых витаминов», — рассказала эксперт «Газете.Ru».

Для оценки разнообразия микробиоты можно выполнять специальный тест, который будет отслеживать динамику изменений, отметила Гильман.

По ее словам, квашеная капуста также содержит клетчатку и воду, которые помогают предотвратить запоры и поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта.

Следование данным советам не отменяет необходимости консультации со специалистом.

24 июля начальник отдела испытаний «Роскачества» Лилия Котельникова напомнила, что полезные свойства закруток сохраняются ограниченное количество времени. Так, содержание молочной кислоты в квашеной капусте начнет уменьшаться уже через три месяца, а всего ее срок в прохладном темном месте достигает восьми месяцев.

27 июня диетолог Елена Соломатина рассказала, что квашеную капусту не стоит разогревать в микроволновой печи. Это уничтожит содержащиеся в ней полезные бактерии.