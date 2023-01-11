Синоптик предупредил о новой волне морозов в Москве в конце января

Синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил о новой волне холода в Москве в третьей декаде января.

В беседе с Lenta.ru в среду, 11 января, специалист отметил, что повторение экстремальных морозов, которые наблюдались в регионе в новогодние праздники, маловероятно, хотя давать точные прогнозы пока рано.

По словам метеоролога, «та зона аномально холодной погоды, наблюдавшаяся в столичном регионе в новогодние праздники и последующие дни, покидает Москву».

Так, уже в четверг, 12 января, температура воздуха вернется к климатической норме, а в конце недели и в начале следующей синоптик не исключил даже слабые оттепели, сопровождающиеся снегом и мокрым снегом, отмечает телеканал «360».

Как отмечает «Москва 24», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская предупредила москвичей, что их ожидает потепление до нуля градусов ближе к воскресенью, 15 января. Смена погодных условий не будет резкой, температура воздуха начнет расти с каждым днем, пишет сайт kp.ru.

Ранее в среду в Москве до 11:00 пятницы, 13 января, продлили действие «желтого» уровня погодной опасности из-за гололедицы. Такое же предупреждение объявлено в Подмосковье, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день телеканал «Звезда» рассказал об аномальных морозах в регионах России. В частности, в Якутии –61 градус, до конца недели школы там закрыты. В четверг, 12 января, там ожидают еще более низкие температуры — до –65 градусов. На Колыме из-за аномальных морозов аналогичная ситуация.

Также 11 января главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что сильных морозов на Крещение в Москве в этом году не ожидается. Как отмечает НСН, в основном температура будет слабо отрицательной, в отдельные дни на следующей неделе возможен снег.

10 января Позднякова рассказала, в каких регионах сохранятся сильные морозы в ближайшее время. По ее словам, пик морозов на европейской части России сместится на Среднюю Волгу, в Предуралье и на Урал, где ожидается до –35...–40 градусов, пишет RT.