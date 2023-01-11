«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлен в Москве до утра 13 января

В Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать до 11:00 мск 13 января. Об этом Гидрометцентр России сообщает в среду, 11 января.

«Период предупреждения — до 11:00 13 января. Гололедица», — говорится в сообщении.

Такое же предупреждение объявлено в Подмосковье, передает агентство городских новостей «Москва».

Согласно данным онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», с начала аномальных морозов россияне стали покупать отопительное оборудование на 43% чаще, пишет «Газета.Ru».

Так, продажи товаров этой категории выросли в Екатеринбурге и Перми в шесть раз, в Казани и Нижнем Новгороде — в четыре раза. Жители Петербурга покупали отопительное оборудование на 30% чаще, а москвичи — на 25%, передает RT.

Накануне в Московском регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действовало до полудня четверга, сообщается на сайте kp.ru.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о метелях и порывах ветра до 15 м/с в среду, 11 января. Он отметил, что усиление ветра произойдет на фоне смены режима погоды из-за столкновения воздушных масс с разным характером. По его словам, между тем уже в четверг, 12 января, будет преимущественно без осадков, пишет REGNUM.