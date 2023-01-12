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Синоптик рассказал о погоде на европейской части России в выходные

Синоптик Шувалов: к выходным в европейской части России ожидается повышение температуры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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К началу следующей недели россиянам в европейской части страны стоит ждать нулевую температуру и небольшой мокрый снег, рассказал 12 января «Известиям» руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

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«Сейчас идет перестройка атмосферных процессов, и антициклон, принесший эту холодную погоду, удалился далеко на восток. В ближайшее время будут поступать воздушные массы с юго-запада и юга, поэтому повышение температуры произойдет к воскресенью и понедельнику», — сказал специалист.

Шувалов предрек сохранение «такой мягкой погоды с превышением нормы на 4–5 градусов» до 18 января.

Кроме того, синоптик на 70% выразил уверенность в том, что 19 января такая же погода сохранится, «но всё же может быть и незначительное понижение температуры».

«Таких сильных морозов, как на Рождество, не ожидается, может, даже будет оттепель», — заключил Шувалов.

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала причиной потепления в Московской области к 15 января смещение антициклона. В ночь на 14 января, на старый Новый год, в городе ожидается снег и легкий мороз. Дневная температура воздуха составит –1…–3 градуса.

Текущую зиму синоптики назвали «истеричной». Перед Новым годом в столице шли дожди, затем за пару дней наступила суровая зима и вот снова ожидается резкое потепление вплоть до плюсовых показателей.

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