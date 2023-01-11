В Москве до конца года построят около 90 км дорог

До конца 2023 года в Москве запланировали построить около 90 км дорог. Об этом в среду, 11 января, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как рассказал заммэра Москвы во вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, развитие транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетов работы ведомства. Он отметил, что главным дорожным проектом этого года остается строительство Московского скоростного диаметра (МСД), отмечает телеканал «360».

В настоящее время работы ведутся на всем протяжении будущей трассы. Полный запуск движения по магистрали планируют до конца 2023 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Бочкарев отметил, что к концу года также планируется завершение работ на Южной рокаде, ее строительная готовность на данный момент оценивается в 70%, пишет RT.

«Фактически запуск всего МСД и Южной рокады вместе с уже действующей Северо-Западной хордой сформируют новую транспортную реальность для города», — подчеркнул Бочкарев.

Он добавил, что в 2023 году также запланировано завершение реконструкции трех развязок на МКАД: с улицами Липецкая и Верхние Поля, а также с Алтуфьевским шоссе, отмечает НСН.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе. Его строительство было начато в феврале 2021 года и завершено досрочно – в декабре 2022 года, отмечает «Москва 24».