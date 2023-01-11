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Аналитик объяснил рост стоимости фьючерсов на золото

Аналитик Беспалов: 11 января цена на золото вновь обновила максимумы с мая, поднявшись в моменте выше $1886
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В среду, 11 января, цена на золото вновь обновила максимумы с мая, в моменте поднявшись выше $1886 за тройскую унцию, рассказал «Известиям» аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. Он привел данные Trading Economics, согласно которым с декабря 2022 года цена на золото прибавила порядка 2,9%. При этом с минимумов 2022 года, достигнутых в конце сентября, цена драгметалла к текущему моменту прибавила более 16%.

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«На протяжении 2022 года влияние на котировки драгметалла оказывал тренд на увеличение ставок мировыми центробанками. Рост ставок способствует увеличению доходностей гособлигаций развитых стран, которые являются альтернативой вложениям в золото, поэтому агрессивное ужесточение политики со стороны регуляторов — в первую очередь Федеральной резервной системы США — может оказывать давление на цены драгметалла и препятствовать их росту», — объяснил Беспалов.

Несмотря на то что в этом году рост ставок в развитых странах, вероятно, продолжится, его темпы, скорее всего, будут ниже, что увеличивает привлекательность вложений в драгметалл, отметил аналитик.

«Хотя золото традиционно считается защитным активом, способным защитить от инфляции и от различных экономических потрясений, его динамика за последний год показывает, что это не всегда бывает именно так», — уточнил эксперт.

В связи с этим, по его словам, целесообразнее использовать золото для диверсификации как один из элементов портфеля, а не вкладывать в драгметалл большую часть средств в надежде уберечь их в случае нового кризиса.

«Для российских инвесторов вложения в золото могут быть эффективным способом диверсифицировать риски на фоне роста издержек, связанных с вложениями в валюты недружественных стран, однако к выбору инструмента в этом случае лучше подойти ответственно, чтобы четко понимать, что именно вы покупаете и какие операционные риски свойственны этому инструменту», — посоветовал Беспалов.

Ранее, 1 января, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал, что в 2023 году для вложения денег можно рассматривать драгоценные металлы. По его словам, стоимость золота продолжит расти.

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