Прошедший год стал для Европы вторым самым жарким в истории

2022 год стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений в Европе. Об этом 9 января сообщается на сайте европейской службы по изменению климата Copernicus.

Согласно представленным данным, каждый месяц прошедшего лета в европейском регионе был как минимум третьим самым теплым в мире. Постоянная жара в совокупности с низким уровнем осадков привели к засухе, а общие выбросы от лесных пожаров в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании стали наибольшими за последние 15 лет. Для Франции, Германии и Словении эти показатели превысили максимум последних 20 лет.

В глобальном масштабе среднегодовая температура повысилась на 0,3 °C по сравнению с периодом наблюдений за 1991–2020 годы. Концентрация углекислого газа в атмосфере также увеличилась на 2,1 промилле. Помимо этого, 2022 год занял пятую строчку в рейтинге самых теплых.

В ноябре Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет, согласно которому не менее 15 тыс. человек погибли в Европе из-за жары в 2022 году. Документ был представлен на конференции ООН по изменению климата в Египте. Число погибших в Германии составило почти 4,5 тыс., в Великобритании — 3,2 тыс., в Португалии — более 1 тыс.

В августе аномально теплая погода привела в Италии к росту смертности за июль на 29%. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Италии.

Температурный рекорд был установлен в 2022 году и в Китае. В некоторых регионах страны температура поднималась до +40 °C.