В Москве в квартире нашли мумифицированное тело экс-сотрудника ЮКОСа

В одной из квартир на севере Москвы обнаружено мумифицированное тело бывшего сотрудника ЮКОСа. Труп пролежал там минимум 20 дней, рассказали криминалисты 10 января ИА REGNUM.

Как говорится в материале, 8 января жительница многоэтажного дома на Дубнинской улице, обеспокоенная тем, что ее сосед уже долгое время не выходит на связь, вызвала полицию. Последнее сообщение от 53-летнего Александра соседка получала 21 декабря прошлого года. С тех пор мужчина больше не отвечал.

«Прибывший на место наряд полиции обнаружил, что дверь в квартиру мужчины не заперта. В двухэтажной квартире, в одной из комнат правоохранители обнаружили тело мужчины, одетого в черное кимоно», — сообщил источник.

В квартире полицейские также нашли сейф, который при вскрытии оказался пустым.

3 января источник «Известий» сообщил, что в отеле Vertical Boutique в центре Москвы было обнаружено мумифицированное тело 34-летней жительницы Тюмени в нижнем белье. Труп лежал на кровати.