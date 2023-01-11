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Reuters сообщило об уходе Архиповой из жюри премии Андерсена

Reuters: российский иллюстратор Анастасия Архипова ушла из жюри премии Андерсена после решения королевы Дании
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Российский иллюстратор, заслуженный художник России Анастасия Архипова ушла из жюри премии Ганса Христиана Андерсена, присуждаемой в области детской литературы, после обвинений в причастности к военной пропаганде. Об этом 10 января сообщило агентство Reuters.

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Премия Андерсена — одна из самых престижных наград для авторов детских книг, которую присуждает базельский Международный совет по детской книге (IBBY). Архипова была избрана главой жюри в сентябре.

Однако, как утверждает Reuters, после своего избрания художница столкнулась с давлением со стороны некоторых стран-членов, требующих от нее уйти в отставку из-за того, что она является членом правления Московского отделения Союза художников России (МОСХ). Недовольство было вызвано тем, что в прошлом году MOCX запустило конкурс, который «поощрял художников присылать работы, продвигающие российскую специальную военную операцию на Украине».

«Несколько стран-членов, включая Швецию, Финляндию, Данию и страны Балтии, заявили, что работа Архиповой в MOCX несовместима с ее ролью главы жюри премии в области детской литературы», — говорится в материале агентства.

Там же отмечается, что после начала спецоперации Международный совет по детской книге опубликовал заявление, в котором осудил действия России и сообщил, что занимается передачей книг украинским беженцам. Позднее мэр города Оденсе, где родился Андерсен, обратился к IBBY с просьбой не допустить присуждения премии под руководством Архиповой, но добиться ее отставки из-за разногласий внутри совета тогда не удалось.

О своей отставке Архипова объявила накануне после того, как на прошлой неделе королева Дании Маргрете II отказалась патронировать премию.

Премия имени Андерсена существует с 1956 года. Ее лауреатами были детские писатели Астрид Линдгрен, Джанни Родари и Туве Янссон. Архипова также вошла в почетный список IBBY за иллюстрации к книге Бруно Хэхлера «Тайна плюшевых мишек». Помимо этого художница известна как иллюстратор сказок русских писателей, произведений Андерсена и братьев Гримм.

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