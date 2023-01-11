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Терапевт назвала причину роста числа не ведущих здоровый образ жизни мужчин

Терапевт Фокина: стрессовые обстоятельства могли усугубить вредные привычки у мужчин в России
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Стрессовые обстоятельства могли стать причиной увеличения количества вредных привычек у мужчин в России в 2022 году, заявила в среду, 11 января, врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина в беседе с «Известиями».

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По ее словам, у населения в связи с событиями 2022 года в целом повысился уровень стресса. Одной из реакций на стресс может стать усугубление вредных привычек и уклон в сторону гедонистических действий (еда, алкоголь), подчеркнула врач. Кроме того, такое увеличение числа мужчин, не ведущих ЗОЖ, также может быть связано с демографическими изменениями по мужскому полу за период 2022 года.

Ранее в этот день РБК опубликовало исследование, согласно которому в 2022 году в России существенно выросла доля мужчин, которые не придерживаются здорового образа жизни.

Как указывает издание, за прошлый год доля таких мужчин выросла на 14,5 процентного пункта, до 54,9% мужского населения в возрасте 15 лет и старше. При этом в 2021 году таких мужчин было 40,4%, а в 2020 году их доля находилась на максимуме из-за распространения пандемии коронавируса.

При этом среди женщин обнаружена противоположная тенденция — доля россиянок, которые ведут ЗОЖ, увеличилась до 71%.

В исследовании ЗОЖ определялся по принципам отсутствия курения, злоупотребления алкоголем, здоровым питанием (овощи и фрукты каждый день), поддержания физической активности.

В мае 2021 года был проведен опрос, согласно которому приверженцами здорового образа жизни (ЗОЖ) назвали себя 68% опрошенных россиян. При этом каждый третий респондент (32%) заявил, что ЗОЖ — это не про него: 5% заявили об этом без сомнений, а 27% охарактеризовали свой образ жизни как скорее нездоровый, чем здоровый.

По мнению большинства россиян, понятие «здоровый образ жизни» в первую очередь включает в себя спорт, зарядку и различную двигательную активность.

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