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Опрос показал долю приверженных здоровому образу жизни россиян

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Приверженцами здорового образа жизни (ЗОЖ) назвали себя 68% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

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В исследовании приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех регионов страны.

Согласно итогам соцопроса, 68% россиян относят себя к приверженцам ЗОЖ, причем 18% в этом уверены, а 50% склоняются к такой оценке, передает RT.

При этом каждый третий респондент (32%) заявил, что ЗОЖ — это не про него: 5% заявили об этом без сомнений, а 27% охарактеризовали свой образ жизни как скорее нездоровый, чем здоровый.

По мнению большинства россиян, понятие «здоровый образ жизни» в первую очередь включает в себя спорт, зарядку и различную двигательную активность. Другая часть респондентов, 42%, считают основным показателем ЗОЖ отсутствие вредных привычек, а 38% говорят, что главное в этом вопросе — правильно питаться и не переедать.

Среди сторонников ЗОЖ больше всего женщин (69% по сравнению с 66% мужчин) и респондентов старше 45 лет (71%). Тех же, кто не относит себя к адептам здорового образа жизни, больше среди россиян 35–44 лет (37%).

Ранее, в апреле, «Известия» опубликовали данные исследования Национального фитнес-сообщества, в ходе которого россияне перечислили причины, мешающие им заниматься спортом. Большинство из них назвали отсутствие свободного времени и удаленность физкультурно-оздоровительных объектов и мест для занятий физической культурой.

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