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В США напавшему на полицейских с мачете мужчине грозит до 80 лет тюрьмы

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Фото: Минюст США
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Генпрокуратура США выдвинула обвинения в адрес мужчины, который напал на нескольких полицейских Нью-Йорка, вооружившись мачете. Нападавшему грозит до 80 лет тюремного заключения, сообщает 11 января пресс-служба американского минюста.

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В сообщении указывается, что 19-летний Тревор Томас Бикфорд из Уэллса, штат Мэн, обвиняется в федеральных преступлениях в связи с покушением на убийство правительственных чиновников США и нападениями с ножом на трех офицеров полиции Нью-Йорка на Таймс-сквер в канун Нового года.

По данным следствия, мотивами нападений были радикальные исламистские взгляды юноши.

«Бикфорду было предъявлено обвинение в покушении на убийство офицеров и служащих правительства США и лиц, им помогавших. <…> Обвинения предусматривают в совокупности потенциальное наказание в виде 80 лет лишения свободы», — указано в пресс-релизе.

Как отметил прокурор США в Южном округе Нью-Йорка Дамиан Уильямс, в своем решении напасть на полицейских мужчина мотивировался именно радикальным течением ислама.

«В канун прошлого Нового года отдыхающие стекались на Таймс-сквер, чтобы встретить Новый год с друзьями и семьей. Но Тревор Бикфорд нацелился на культовое ежегодное празднование, чтобы совершить наглый акт насилия и ненависти», — резюмировал он.

Ранее, 1 января, появилась информация о том, что в канун Нового года неизвестный напал с мачете на офицеров полиции в Нью-Йорке. Как сообщила комиссар полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл, нападавший нанес двум офицерам удары по голове, в результате чего один из них получил рваную рану, а второй — перелом черепа.

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