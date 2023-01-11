Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО

Министерство обороны РФ показало кадры боевого применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства в среду, 11 января.

На кадрах видно, как точным попаданием были уничтожены опорный пункт и бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на большом удалении.

Отмечается, что цели были поражены с первого выстрела.

Ранее в этот день в Минобороны рассказали, как артиллерия Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожила позиции ВСУ на правом берегу Днепра с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В военном ведомстве отметили скорость, с которой после выполнения огневой задачи артиллеристы перевели орудие в транспортное положение и покинули позиции во избежание ответного удара.

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) 9 января показали, как уничтожили из реактивной системы залпового огня «Град» технику и скопление живой силы ВСУ в зоне спецоперации. В результате ракетного удара были уничтожены легкобронированная техника, а также скопление живой силы противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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