Несколько машин загорелись на парковке в Новой Москве

В Новой Москве на улице Бориса Пастернака около дома №3 горят несколько автомобилей, сообщают 11 января очевидцы.

Источник «Известий» сообщил, что перед возгоранием произошло два взрыва. Причиной пожара, вероятно, стала утечка дизельного топлива.

В настоящий момент огнем охвачено шесть машин. На месте также наблюдается разлив топлива по канализации на площади 200 м.

По информации МЧС, сведений о пострадавших не поступало. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания.

Накануне, 10 января, в Москве был потушен пожар на складе на улице Добролюбова. До этого огонь в складском помещении распространился на площади 2 тыс. кв. м.

Пожару присвоили третий номер сложности из пяти. Произошло частичное обрушение кровли. Известно, что загоревшийся склад находится в трехуровневом здании, в котором расположены в том числе автосервис и общежитие.