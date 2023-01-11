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Несколько машин загорелись на парковке в Новой Москве

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Фото: t.me/ENews112
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В Новой Москве на улице Бориса Пастернака около дома №3 горят несколько автомобилей, сообщают 11 января очевидцы.

Источник «Известий» сообщил, что перед возгоранием произошло два взрыва. Причиной пожара, вероятно, стала утечка дизельного топлива.

В настоящий момент огнем охвачено шесть машин. На месте также наблюдается разлив топлива по канализации на площади 200 м.

По информации МЧС, сведений о пострадавших не поступало. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания.

Накануне, 10 января, в Москве был потушен пожар на складе на улице Добролюбова. До этого огонь в складском помещении распространился на площади 2 тыс. кв. м.

Пожару присвоили третий номер сложности из пяти. Произошло частичное обрушение кровли. Известно, что загоревшийся склад находится в трехуровневом здании, в котором расположены в том числе автосервис и общежитие.

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