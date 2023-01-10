Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Пожар на складе на улице Добролюбова в Москве потушен. Об этом сообщается во вторник, 10 января, в Telegram-канале столичного главка МЧС.
Прокуратура организовала проверку по факту возгорания.
Огонь в складском помещении распространился на площади 2 тыс. кв. м.
Пожару присвоили третий номер сложности из пяти. Произошло частичное обрушение кровли.
Для тушения были направлены 136 человек и 48 единиц техники.
Известно, что загоревшийся склад находится в трехуровневом здании, в котором расположены в том числе автосервис и общежитие.
Из общежития было эвакуировано 233 человека. Сведений о пострадавших нет.