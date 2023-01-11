Водитель не пропустил скорую помощь из-за толпы людей

Водитель Kia не уступил дорогу реанимобилю в узком дворе жилого дома в Красногорске. По словам автомобилиста, ему помешали люди, которые «бегали вокруг машины» и «пытались повредить стекла», о чем стало известно в среду, 11 января.

Очевидцы рассказали, что водитель иномарки отказывал пропустить скорую помощь, хотя возможность освободить дорогу была. Он включил аварийку, поставил машину на ручник и стал ждать, когда ему уступят дорогу.

«Скорая заехать не могла, потому что ей дорогу на самом перекрестке перегораживала снегоуборочная техника. А тот проезд, который оставался, был во льду. И скорая, соответственно, шлифовала. Водитель Kia настаивал на том, что его должны пропустить», — поделился очевидец Максим.

Сотрудникам скорой помощи не осталось ничего, кроме как оставить машину и бежать к пациенту по гололеду.

«Бригаде пришлось с оборудованием добираться до подъезда, где находилась квартира заявителя. Помощь, слава богу, была оказана вовремя», — рассказал заместитель главного врача по оперативной работе Николай Суслов.

Противостояние разрешилось только спустя 20 минут по приезде инспекторов ГИБДД. Полицейские не стали составлять протокол, так как водитель легкового автомобиля заявил им, что не мог сдать назад, потому что его окружила толпа.

«Они бегали вокруг машины и пытались мне повредить автомобиль и разбить стекла. Понимаете? Вы пробовали в темном дворе сдавать задом, вокруг которого бегают пассажиры? Я могу наехать на него и это еще критичнее будет», — заявил хозяин машины Kia Юрий Богачев.

Максимальное наказание, которое может грозить хозяину легковушки – штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Однако если бы по его вине врачи не успели оказать пациенту первую помощь, дело могло бы закончиться уголовным наказанием — до четырех лет лишения свободы.

Ранее, 14 декабря, на 46-м км дороги Томск – Мариинск столкнулись грузовой автомобиль и машина скорой помощи. В результате ДТП погибли четыре медика. Водителя грузовика доставили в больницу с ссадинами, после чего отпустили. В отношении него было возбуждено уголовное дело.