Уголовное дело возбудили после гибели медиков в ДТП под Томском

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузового автомобиля после ДТП с машиной скорой помощи под Томском, в результате которого погибли медики. Об этом сообщила 14 декабря прокуратура Томской области в своем Telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами»).

В ведомстве уточнили, что в настоящее время решается вопрос о передаче дела для расследования в следственные органы Следственного комитета России.

Смертельная авария произошла в среду на 46-м км автодороги Томск – Мариинск. По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны села Турунтаево, в это время карета скорой помощи ехала из Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание.

Водитель грузовика пострадал. Погибли все, кто был в машине скорой помощи: врач-анестезиолог Юрий Бочков, гинеколог Алла Карманова, медсестра Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын.

По данным «Известий», «скорая» направлялась на помощь роженице, которой стало плохо.