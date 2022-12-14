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Установлены личности погибших в ДТП со «скорой» медиков под Томском

Замглавврача томского областного перинатального центра погиб в ДТП со «скорой» в Томской области
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Фото: соцсети
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Заместитель главного врача томского областного перинатального центра, завотделением взрослой реанимации, медсестра и водитель скорой помощи погибли в ДТП с КамАЗом в Томской области. Об этом 14 декабря сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Мазур.

«Уникальные специалисты, настоящие профессионалы, замечательные люди, всегда спешившие помочь», — отметил он.

По словам губернатора, врачи ехали по вызову. Мазур выразил соболезнования родным и коллегам погибших. «Семьи погибших обязательно поддержим», — пообещал он.

В распоряжение «Известий» поступил список погибших в аварии. Погибли врач-анестезиолог Юрий Бочков, гинеколог Алла Карманова, медсестра Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын.

Пострадал водитель КамАЗа, его госпитализировали с ушибом. По данным «Известий», «скорая» направлялась на помощь роженице.

Авария произошла на 46-м км автодороги Томск – Мариинск. По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны села Турунтаево, «скорая» ехала из Томска в город Асино. После удара произошло возгорание.

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