Установлены личности погибших в ДТП со «скорой» медиков под Томском
Заместитель главного врача томского областного перинатального центра, завотделением взрослой реанимации, медсестра и водитель скорой помощи погибли в ДТП с КамАЗом в Томской области. Об этом 14 декабря сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Мазур.
«Уникальные специалисты, настоящие профессионалы, замечательные люди, всегда спешившие помочь», — отметил он.
По словам губернатора, врачи ехали по вызову. Мазур выразил соболезнования родным и коллегам погибших. «Семьи погибших обязательно поддержим», — пообещал он.
В распоряжение «Известий» поступил список погибших в аварии. Погибли врач-анестезиолог Юрий Бочков, гинеколог Алла Карманова, медсестра Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын.
Пострадал водитель КамАЗа, его госпитализировали с ушибом. По данным «Известий», «скорая» направлялась на помощь роженице.
Авария произошла на 46-м км автодороги Томск – Мариинск. По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны села Турунтаево, «скорая» ехала из Томска в город Асино. После удара произошло возгорание.