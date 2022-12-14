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Бригада медиков погибла в ДТП под Томском

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Фото: t.me/umvd70и
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Четыре человека погибли и еще один пострадал в результате ДТП с машиной скорой помощи и грузовиком в Томской области. Об этом сообщили 14 декабря в областном УМВД РФ.

По данным ведомства, авария произошла на 46-м км автодороги Томск — Мариинск. По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны села Турунтаево, в это время карета скорой помощи ехала из Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание.

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По данным «Известий», скорая направлялась на помощь к роженице, которой стало плохо.

Погибли все, кто был в машине скорой помощи: двое мужчин и две женщины. Водитель грузовика получил легкие травмы.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне 17 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса во Владимирской области. Авария произошла на трассе Владимир — Муром.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением и въехал в дорожное барьерное металлическое ограждение.

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