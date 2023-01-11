Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что в медиапространстве США замалчивают правду о реальном положении Украины под давлением американского правительства. Об этом американский журналист высказался в эфире ток-шоу Tucker Carlson Tonight в понедельник, 9 января.

Телеведущий обратил внимание на неведение, в котором пребывают американцы.

«А если вы вдруг сомневаетесь, что это действительно так, спросите своих соседей, кто на самом деле одерживает победу на Украине? Разумеется, они ответят вам, что побеждает Украина. Это то, что они видят в программе Today на телеканале NBC каждое утро последние 11 месяцев»,— иронизирует ведущий.

Карлсон утверждает, что эта ложь приятна для властей, потому что всем хочется быть в команде победителя. На самом же деле положение дел у украинских националистов крайне плачевное, несмотря на поддержку Запада.

«А теперь попытайтесь представить себе тот шок, который, должно быть, испытали читатели Washington Post в минувшие выходные, когда прочитали авторскую колонку, написанную Робертом Гейтсом и Кондолизой Райс»,— говорит американец.

В статье с названием «Время не на стороне Украины» авторы рассказали о поражениях, которые терпит украинская сторона и что она еще больше нуждается в помощи от союзников, в первую очередь от Соединенных Штатов. Телеведущий считает, что американцем стоит узнать реальное положение дел до того, как Белый дом одобрит очередной многомиллиардный транш для Киева.

8 января обозреватель газеты The Washington Post Лиз Слай сообщила, что будущее Украины может оказаться под вопросом из-за выборов в США в 2024 году. По ее мнению, если через год республиканцы займут Белый дом, то вопрос о дальнейших поставках вооружения Киеву от Вашингтона окажется под вопросом.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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