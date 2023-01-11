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Названа возможная причина ДТП с шестью авто в Ростовской области

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ГИБДД назвало возможную причину смертельного ДТП с шестью машинами на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области. Аварию мог спровоцировать выезд грузовика на встречную полосу, сообщает RostovGazeta.

Инцидент произошел 10 января около 17:50 в Аксае. Столкнулись большегрузный автомобиль, грузовая «газель» и четыре легковушки. В результате погиб один человек, который был за рулем Hyundai.

Движение на этом участке трассы перекрыли в обе стороны. В районе 22 часов в региональном ДТП сказали, что открыли движение по одной полосе. В результате образовалась пробка длиной 6 км.

10 января сообщалось, что в Московской области произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. В результате аварии никто не пострадал. На трассе М-9 было затруднено движение.

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